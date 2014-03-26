Обама закликав країни-члени НАТО збільшити оборонні витрати

Президент США Барак Обама заявив, що криза в Україні на кримському півострові диктує потребу збільшення оборонних витрат з боку країн-членів Північноатлантичного альянсу.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Обама заявив після завершення саміту ЄС-США, додавши, що колективна безпека НАТО не може лягати лише на плечі Сполучених Штатів та кількох союзників по НАТО.

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"Якщо ви маєте колективну оборону - це означає, що кожен має брати в цьому участь. Я мав певну стурбованість щодо зменшення рівня оборонних витрат серед деяких наших партнерів по НАТО - не всіх, але багатьох. Витрати падають - це зрозуміло, адже у вас економічна та фінансова криза і багато країн проходять через режим фінансових заощаджень", - сказав Обама.

"Але ситуація в Україні нагадує нам, що свобода не є безкоштовною. І ми маємо бути готові платити за озброєння, за військовослужбовців, за навчання - і це вимагає мати солідні сили НАТО й солідну систему стримування... Це не може бути турботою лише США чи Британії..." - додав американський лідер.