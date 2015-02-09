У Сирії та Іраку знищено сім тисяч бойовиків ІД
03:10, 09 лютого 2015Світ
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В результаті операції міжнародної коаліції в Сирії та Іраку за останні кілька тижнів було ліквідовано щонайменше сім тисяч бойовиків угруповання «Ісламська держава» (ІД).
REUTERS
Про це заявив командувач ВПС Йорданії генерал Мансур Салех аль-Джубур, повідомляє Лента.ру.
«Ми знищили логістичні центри, склади зброї та притулки бойовиків»,- заявив він.
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За словами аль-Джубура, всього було виконано більше п'яти тисяч бойових вильотів літаків коаліції з початку кампанії. Як підкреслив аль-Джубур, кінцевою метою залишається стерти ІД з лиця землі.
За даними йорданської армії, коаліції вже вдалося знищити близько 20 відсотків військового потенціалу угруповання.
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