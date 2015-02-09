У Сирії та Іраку знищено сім тисяч бойовиків ІД

Про це заявив командувач ВПС Йорданії генерал Мансур Салех аль-Джубур, повідомляє Лента.ру.

«Ми знищили логістичні центри, склади зброї та притулки бойовиків»,- заявив він.

Читайте такожЙорданія атакувала позиції ІД після вбивства пілота

За словами аль-Джубура, всього було виконано більше п'яти тисяч бойових вильотів літаків коаліції з початку кампанії. Як підкреслив аль-Джубур, кінцевою метою залишається стерти ІД з лиця землі.

За даними йорданської армії, коаліції вже вдалося знищити близько 20 відсотків військового потенціалу угруповання.