У Чилі знайшли уламки літака, який розбився півстоліття тому

16:45, 09 лютого 2015
Світ
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Альпіністи в Андах виявили людські кістки і уламки літака, який впав 54 роки тому, на борту якого знаходилися 24 людини, у тому числі 8 футболістів.

REUTERS

Літак був знайдений в 360 кілометрах на південь від столиці Сантьяго, повідомляє Новое Время з посиланням на The Guardian. Точне місце розташування останків не розголошується, щоб уникнути мародерства.

Зникнення 3 квітня 1961 року літака Douglas DC-3, який перевозив членів чилійської футбольної команди Green Cross, стало найбільшою загадкою і потрясінням для країни.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в США пілот зі своєю дружиною змогли пролетіти кілька десятків кілометрів і успішно посадити літак з несправним обладнанням. Для цього сімейна пара використовувала тільки додатки на iPad.

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