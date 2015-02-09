Росія порушила майже кожне зобов'язання, яке вона взяла Мінськими угодами - Обама

Президент США Барак Обама Барак Обама наголошує, що Росія замість виведення військ надсилає в Україну ще більше танків та важкої артилерії.

Про це він сказав на спільній прес-конференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Вашингтоні. (Пряма трансляція заходу відбувалась на сайті Білого дому).

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"Чітко зрозуміло, що вони порушили майже кожне зобов'язання, яке вони взяли Мінськими угодами - замість виведення військ зі східної України російські сили продовжують проводити операції там, тренувати сепаратистів та допомагають координувати напади. Замість виведення своїх військ Росія направила ще більше танків, бронетранспортерів та важкої артилерії", - наголосив Обама.

Президент Сполучених Штатів зазначив, що терористи за підтримки РФ захопили ще більше території на Донбасі, обстрілюють житлові райони, знищують села та змусили велику кількість українців залишити свої домівки.