Могеріні закликала учасників переговорів в Мінську не упустити шанс на врегулювання на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це Могеріні заявила сьогодні у Страсбурзі, виступаючи в рамках пленарного засідання Європейського парламенту під час обговорення ситуації в Україні.

”Завтра - шанс, який не можна втратити. Люди втрачають життя... (Переговори - це шанс), щоб відновити та захистити мир у Європі, захистити глобальний баланс та порядок. Це стоїть на кону. Я не скажу, що я сподіваюся, але я працюю у ці часи, щоб гарантувати цим зусиллям підтримку та єдність ЄС”, - сказала Могеріні.

Глава європейської дипломатії підкреслила, що її звернення адресовано всім учасникам завтрашніх переговорів.

”Шанс, який є у нас сьогодні в Європарламенті, так це сказати, сказати з мого боку сторонам, перш за все, Росії і тим, хто зустрінеться завтра увечері в Мінську, - використайте цю можливість та нарешті домовтеся про заходи, спрямовані на виконання Мінських домовленостей. Це єдиний шлях, який ми можемо розпочати, щоб знайти вихід з кризи”, - наголосила Могеріні.

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Вона зазначила, що ситуація в Україні ”в останні тижні ще більше погіршилася”.

”Останніми тижнями ми бачили обстріли житлових кварталів, збільшення кількості атак на цивільних, ескалацію на місцях”, - констатувала Могеріні.

Вона також нагадала євродепутатам про проведення вчора позачергового засідання Ради ЄС із закордонних справ, на якому було ухвалено рішення ”збільшити тиск та Росію та сепаратистів”, а також просити служби Європейської комісії та Дипломатичної служби підготувати додаткові документи для подальшого тиску.

Крім того, Могеріні наголосила на необхідності проведення в Україні ”у ці складні часи” реформ, зокрема, з децентралізації влади, судової реформи, виборчої, економічної реформи та ”реформ, які повинні змінити систему, почавши з боротьби з корупцією”.

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Як повідомляв УНІАН, 8 лютого у прес-службі президента України повідомили, що під час телефонної конференції в «нормандському форматі» президент України Петро Порошенко, президент Франції Франсуа Олланд, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент РФ Володимир Путін домовилися провести зустріч у середу, 11 лютого, в Мінську.

Пізніше того дня Путін заявив, що зустріч у «нормандському форматі» 11 лютого відбудеться, «якщо до того часу вдасться узгодити ряд позицій».