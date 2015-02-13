До Конгресу США внесено законопроект, який дозволить Обамі надати Україні зброю

Документ зареєстрований у четвер в електронній базі Конгресу, повідомляє ТАСС.

Як пояснив головний автор ініціативи, старший республіканець в комітеті у справах збройних сил сенату Конгресу США Джеймс Інхоф (від штату Оклахома), "законопроект дозволяє президентові (США Бараку) Обамі надати смертоносну зброю уряду України".

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"У ньому також міститься вимога до президента представити Конгресу письмовий звіт з викладенням загальної стратегії, крім поставок цієї зброї Україні, протягом 15 днів з моменту вступу закону в силу, а також інформувати (Конгрес) кожні 90 днів про час застосування цієї стратегії", - уточнив політик.

В офісі Інхофа зазначили, що на даний момент це єдиний законопроект, що дозволяє постачати зброю в Україну і зобов'язує президента звітувати про стратегії щодо української кризи. Серед його авторів також значаться лідер республіканської більшості в сенаті Мітч Макконнелл, інший впливовий республіканець, член комітету з питань фінансів Джон Корнін та інші. Всього свій підпис під законопроектом поставили 17 законодавців.