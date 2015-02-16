МЗС Литви: Росія випробовує на міцність крихкий мир в Донбасі
02:50, 16 лютого 2015Світ
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Росія і бойовики випробовують на міцність "крихкий мир", який встановився на сході України після оголошення з нуля годин 15 лютого режиму повного припинення вогню
Росія випробовує на міцність крихкий мир в Донбасі/ facebook.com/TSPMI
Про це заявив у Твіттері глава МЗС Литви Лінас Лінкявічус.
"Крихке перемир'я випробовується, оскільки проросійські ополченці "постійно нападають на Дебальцеве", - зазначив він.
При цьому він підкреслив, що представники спостережної місії ОБСЄ не мають доступу до міста.
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