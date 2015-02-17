На карнавалі в Гаїті від удару струмом загинули 18 осіб

Як повідомляє Лента.ру з посиланням на Reuters, поранення отримали 60 осіб.

Очевидці повідомляють, що один з знаходилися на карнавальній платформі, спробував за допомогою шеста відсунути лінію електропередач, щоб проїхати під нею.

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