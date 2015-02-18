Путін вважає, що деякі країни вже постачають зброю в Україну

Таку заяву він зробив на прес-конференції за підсумками переговорів з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном в Будапешті, пише "Апостроф".

За нашими даними, зброю вже постачають", - сказав Путін, відповідаючи на запитання журналіста про реакцію Росії на можливість постачання зброї Україні.

При цьому Путін зазначив, що постачання Україні зброї від міжнародного співтовариства не змінить ситуацію на Донбасі докорінно.

"Проте незалежно від кількості наданої Україні військової допомоги ситуація на Донбасі докорінно не зміниться. Може лише збільшитися кількість жертв. У більшості військовослужбовців України немає бажання брати участь у братовбивчій війні. Тим часом в ополченців є сильне бажання захистити свою територію", - сказав президент РФ.

За словами Путіна, відповідальність за продовження бойових дій на сході Українилежить на українську владу.

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"Усе, що зараз там відбувається, пов'язане тільки з одним - офіційна українська влада втретє прийняла рішення про початок бойових дій із застосуванням армії. Спочатку про початок АТО оголосив Олександр Турчинов, потім президент Петро Порошенко прийняв рішення відновити бойові дії, і ось тепер це сталося втретє", - сказав Путін.