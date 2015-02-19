Керрі прямим текстом назвав Росію винуватцем атаки на Дебальцеве

Йшлося, зокрема, про атаки на Дебальцеве Донецької області. Із відповідним повідомленням виступила представник держдепартаменту Джен Псакі, передає ТСН.

"Секретар Керрі говорив вранці з прем'єр-міністром Лавровим. Він закликав прем'єр-міністра Лаврова зупинити атаки російських військ і сепаратистів на українські позиції в Дебальцевому та інші порушення режиму припинення вогню", - сказала Псакі на брифінгу у Вашингтоні.

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За її словами, Керрі також закликав Лаврова забезпечити доступ в Дебальцеве представників ОБСЄ, які "не можуть виконувати свої обов'язки, передбачені мінськими домовленостями, яка Росія підписувала в лютому нинішнього і вересні минулого року".