Скарлетт Йоханссон проголосує за Обаму, а Наталі Портман – за Клінтон

В інтерв`ю журналу «Профіль» відома актриса Скарлетт Йоханссон зізналася, що на президентських виборах в США збирається голосувати за Барака Обаму. «Я навіть записала пісню в його підтримку. Я абсолютно не боюся втратити фанатів через те, що підтримую Обаму. Мене не цікавить, якщо хтось перестане дивитися фільми з моєю участю з політичних міркувань», – сказала актриса.

А ось її колега за фільмом «Ще одна з роду Болейн» Наталі Портман голосуватиме за Хілларі Клінтон. «Я зустрічалася з багатьма кандидатами. Думаю, Хілларі Клінтон – найцікавіша. Мені здається, що Клінтон дуже, дуже розумна. Можливо, навіть найрозумніша з усіх кандидатів. Було б чудово мати жінку-президента, – зазначила Портман, додавши: Якщо вона виявиться ще й дуже хорошою людиною, це буде найкращий вибір».