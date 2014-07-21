Іран знищив запаси високозбагаченого урану - МАГАТЕ

У доповіді МАГАТЕ, яку цитує Радіо Свобода, сказано, що Іран виконав умови угоди, термін якої повинен був закінчитися 20 липня, проте минулого тижня був продовжений до листопада. Від Тегерана вимагали припинити процес збагачення урану до 20 відсотків і трансформувати вже існуючий у його розпорядженні високозбагачений уран.

Читайте такожІран сподівається до 20 липня підписати угоду щодо ядерної програми з "шісткою"Представникам Ірану, Китаю, Росії, Німеччини, Великобританії, Франції та США під час попередніх переговорів, що відбулися у Відні, не вдалося до 20 липня, як було заявлено раніше, погодити умови остаточної всеосяжної угоди щодо іранської ядерної програми.

Країни Заходу підозрюють Іран у намірі створити ядерну зброю. Тегеран стверджує, що мета його ядерної програми – виключно мирні цілі.