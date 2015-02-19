Кваснєвський закликав Туска бути активнішим у питанні України

Про це повідомляє Польське радіо.

За його словами, слабка активність голови Європейської ради в цьому питанні є помилкою:“Те, що мене засмучує (у розмовах — ред.) — Європейський Союз відсутній. Є Німеччина, Франція, але немає пана Туска, пані Моґеріні. На мою думку, це помилка і слабкість (ЄС — ред). Дональд Туск повинен мати мандат Європейської ради на те, щоб сісти за стіл переговорів, щоб розмовляти з Обамою, з прем'єром Канади. Щоб будувати спільний фронт Заходу — аби, з одного боку, запевнити мир, щоб люди перестали гинути, а з другого боку, щоб допомогти надіям українців бути передусім суверенною державою”.

Кваснєвський зауважив, що поганим сигналом є факт, коли ЄС говорить про ситуацію в Україні “двома голосами”.

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Як сказав він, у середу була заява Брюсселя та висловлювання Віктора Орбана, котре заперечувало тези цієї заяви: “Якщо (солідарність ЄС — ред.) трісне — тоді доброго сценарію для України не буде. Тоді вже треба буде зізнатися, що ми знаходимося у тяжкому відступі. Зараз — драматичний момент. Але не можна думати тільки про військові дії на сході України, слід думати про загальний контекст. А цей контекст може бути таким, що те, що ми будували останніми роками, у що вірили ми, поляки, коли понад 10 років тому вступали до ЄС, що це все може розсипатися. А це була би найгірша можлива новина”.

Зустріч у Будапешті Віктора Орбана і Володимира Путіна вже розкритикувало кілька європейських столиць. Ізоляцію Європейським Союзом Росії після анексії нею Криму угорський прем'єр назвав шкідливою. Віктор Орбан теж заявив про те, що не підтримає енергетичних планів ЄС, в яких не буде передбачена Росія. Це ставить під сумнів майбутнє євросоюзного енергетичного союзу.