Черговий "гумконвой" з Росії відправився у Дебальцеве

Колона з Росії з "гуманітарною допомогою" вирушила на Донбас. Про це повідомив ТАСС заступник начальника Національного центру управління в кризових ситуаціях МНС Олег Воронов.

До складу "гумконвоя" увійшли більше 30 автомобілів, які везуть понад 200 тонн вантажу, нібито призначеного для жителів Дебальцевого та ряду інших населених пунктів Донбасу.

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Перед кордоном колона розділиться на дві.

"15 автомобілів вирушать у Донецьк і стільки ж - у Луганськ. У два регіони буде доставлено однакову кількість вантажів - понад 100 тонн до кожного", - уточнив він.

Колона була сформована в екстреному порядку в Ростовській області.