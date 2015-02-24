МЗС Естонії: З Путіним не можна вести справи як з чесним партнером

Про це в інтерв'ю виданню The Times сказала міністр закордонних справ Естонії Кейт Пентус-Росиманнус.

Вона закликала країни ЄС і НАТО не дозволити російському президенту розділити ці об'єднання і змусити Кремль дорого заплатити за порушення міжнародного законодавства і підбурювання війни на Сході України, в якій загинули понад 5,6 тисяч осіб, пише ZN.

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Естонський міністр також розповіла, що її країна обмежила відносини з Росією після того, як російська армія захопила український півострів Крим.

"Неможливо мати хороші робочі відносини з кимось, хто порушує всі основні принци міжнародного права, фінансує та підтримує вбивство мирних людей, хто викрав естонського військового і незаконно утримує його у в'язниці у Москві", - скала міністр закордонних справ Естонії.

Вона додала, що з режимом президента Путіна не можна вести справи як з чесним партнером до тих пір, поки він діє як агресор.

"Своїми рішеннями і поведінкою Путін лише поглиблює кризу в Росії", - додала Пентус-Росиманнус.

В цей же час, прем'єр-міністр Латвії Лаймдота Страуюма вважає, що Захід не піде на третю світову через Україну. Також прем'єр повідомила , що в ході візиту в Київ вона отримала докази участі військовослужбовців Росії в конфлікті в Донбасі, які не залишили у неї сумнівів щодо цього питання.