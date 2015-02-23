Росія готувалась до знищення України і перетворення її на концтабір для невдоволених - ЗМІ

Таємна спецоперація російської ФСБ "Моноліт" повинна була зробити Україну російською провінцією. А сотні тисяч незадоволених отримали би всі шанси потрапити в концтабір. Факти свідчать, що Росія готувалася до захоплення України понад десять років, йдеться в сюжеті ТСН.Тиждень.

Коли дивишся на Кремль, Червону Площу і мавзолей, коли бачиш могилу Сталіна, можна відчути це - повільне дихання імперії. Там, за цими стінами та охоронцями, в кабінеті Путіна - лише декілька книжок. Це - дослідження журналу Newsweek, який довго і по крихтах збирав інформацію про бібліотеку Путіна, щоб хоча б трошки зрозуміти його плани. Серед кількох знайдених журналістами книжок нам цікава лише одна - "Третя імперія. Росія, яка повинна бути", фантастичний підручник історії 2054 року. Книжка вийшла в 2006-му, її автор Михайло Юр'єв докладно описав створення в Україні так званої Донецько-Чорноморської республіки, куди для захисту увійшов 80-тисячний контингент російської армії. Вже потім автор описує, як російська імперія захопила весь європейський континент та Гренландію і завдала ядерний удар по Британії.

"У 2007 році вже почалося оперативне обладнання української території – закладання зброє та боєприпасів", - уточняє військовий експерт Олексій Арестович.

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"Перші затримання груп ФСБ фіксувалися СБУ з 2008 року", - підкреслює голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко.

"Передбачалось, що два флоти можуть зіткнутися", - наголошує колишній голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

Війна могла початися ще восени 2003-го. Тоді губернатор Краснодарського краю нібито раптово і самостійно вирішив будувати до українського отстрова Тузла спеціальну дамбу. Росіяни неофіційно розглядали острів як власну територію з кінця 1990-х. Мало хто знає, що для цього нібито екологічного проекту росіяни перекинули військову техніку через півкраїни, з далекої Півночі. А на Таманському півострові чекало команди потужне бойове угруповання. До початку бойових дій лишалися лічені години. Але за 102 метри від українського кордону дамба завмерла. Бо українське командування поставило Москві ультиматум.

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"Воно запропонувало Путіну три варіанти: знищити артилерією дамбу, бити по всьому угруповуванню на 25 кілометрів, яке стоїть від Тузли, і завдати повноцінний удар по всіх військах на Таманському півострові. Це пройшло мимо громадян, ніхто цього не знає", - говорить військовий експерт Олексій Арестович.

"Да забудь эту Тузлу нах*р! Я уже забыл, а вы все мучитесь. Мы сторонники жесткого сценария", - заявив у грудні 2003 року російський політик Володимир Жириновський.

Який жорсткий сценарій тоді готувала Росія? У 2003-му Жириновський обмовився про існування планів призначити на посаду президента України обсолютно керовану особу. Наступника знайшли в Донецьку.

"Дорогі співвітчизники, дякую вам, що ви прийшли на вибори і віддали свій голос за майбутнього президента. За мене. Не треба казати за мене?", - заявив тоді Віктор Янукович.

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Майдан 2004-го налякав Путіна і змусив коригувати плани. У 2005-му Москва вперше випробовує риторику захисту російської мови та федералізації. І починає будівництво небувалої агентурної мережі, яка повинна була пронизати собою всі прошарки українського суспільства. Паралельно на Сході України готувалися диверсанти і криївки зі зброєю, грошима та засобами зв'язку.

2008-го сталася ще одна спроба втягнути Україну у військове протистояння - під час російсько-грузинської війни.

"Передбачалось, що два флоти можуть зіткнутися. Коли виїздив Чорноморський флот до Грузії, передбачалося, що можна задіяти наші сили. І це була б точка, яка призвела б до потужного зіткнення. Але провели глибокі консультації, ми виступили за врегулювання ситуації через міжнародні формати і не вступати у військову конфронтацію, тому що це був би початок великої війни", - говорить колишній голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

Усе це ховали від широкого загалу. Але російське телебачення невпинно готувало росіян до розширення імперії. В інтерв'ю ідеолог російського фашизму Олександр Дугін уже в 2009 році говорить про необхідність розділити Україну по Дніпру.

Голова СБУ Валентин Наливайченко говорить, що окрім очільників силовиків з російським громадянством, були та досі працюють ще тисячі зрадників України на всіх рівнях владної вертикалі, в правоохоронних органах, у бізнесі та освіті. Ця мережа зрадників повинна була назавжди перетворити українців на малоросів.

"Маємо чіткі докази спецоперації. Вона називалась "Моноліт". Чітка мета цієї операції, і Янукович та інші керівники брали в ній участь, для них ціна питання - влада до 2020 року. Розраховувалися і областями, і Кримом, і економічними активами, і нашими надрами", - каже Наливайченко.

Спецоперація "Моноліт" передбачала і військовий сценарій. Росія власними і підрозділами та підконтрольними силовиками готувалася придушити акції непокори під час виборів президента в 2015-му. Готувались перетворити Україну на величезний концтабір.

"Це була б авторитарна, фашистська країна. Тому що в нього іншого виходу не було б. Були б сотні тисяч заарештованих, переданих суду. Можливо, десятки тисяч вбитих. Це була б руїна. У цій ситуації це була б поліцейська, але фашистська держава", - говорить колишній голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

І у нас, і за океаном зазначають, що економічна криза в Україні настала би незалежно від зміни влади.

"Маю відзначити, в Україні все одно була б економічна криза, навіть, якщо б Росія не вторглася в Україну. Навіть питання не стоїть. Янукович залишив країну в жахливому стані", - констатує старший директор Інституту Маккейна (США) Девід Крамер.

Росія, яка планувала захопити Україну без бою, вчергове змушена коригувати власні плани. Утім відмовлятися від України не збирається.