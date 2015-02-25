МЗС Польщі закликає ввести санкції проти РФ автоматично в разі атаки на Маріуполь
01:36, 25 лютого 2015Світ
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Глава МЗС Польщі Гжегож Схетина вважає, що санкції проти Росії повинні бути підготовлені заздалегідь та запроваджуватися автоматично в разі атаки на Маріуполь.
Схетина хоче довести введення санкцій проти Росії до автоматизму / УНІАН
"Проект подальших санкцій вже має бути готовий і лежати на столі. Росія повинна розуміти, що якщо вона допустить атаку на Маріуполь, ці санкції будуть введені", - заявив Схетина в програмі польського телебачення, повідомляє ТАСС.
За його словами, обмежувальні заходи можуть включати відключення РФ від системи SWIFT, удар по банківських переказах, ембарго на експорт вугілля і багато інших кроків.
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"Ми знаємо, що можна зробити", - підкреслив польський міністр.
Якщо почнуться атаки на Маріуполь, "багато чого зміниться, в тому числі в європейській і світовій політиці щодо Росії", вважає Схетина.
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