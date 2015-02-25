Орнеллу Муті засудили до позбавлення волі за прогул вистави заради вечері з Путіним

59-річна зірка італійського театру і кіно Орнелла Муті, пік популярності якої припав на 1980-ті роки, засуджена судом міста Порденоне до восьми місяців позбавлення волі і грошового штрафу у розмірі 600 євро, передає Російська служба DW із посиланням на інформаційне агентство dpa.

Вердикт винесений за обвинуваченням актриси у симулюванні хвороби і прогулі вистави в театрі Верді у місті Трієст на користь вечері із президентом Росії Володимиром Путіним у грудні 2010 року.

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Як з'ясувалося під час розслідування, Орнелла Муті вмовила одного з лікарів видати їй неправдиве медичне свідоцтво про те, що вона захворіла на ларингіт. Отримавши довідку, що звільняла її від необхідності виходити на сцену у новій постановці, гонорар за яку становив 25 тисяч євро, актриса вилетіла до Санкт-Петербургу. Там разом з американським актором, режисером, продюсером та музикантом Кевіном Костнером вона взяла участь у благодійному вечері з Путіним.

Причому суддя Патриція Боттері запропонувала засудженій замість ув'язнення спочатку заплатити 30 тисяч євро і таким чином покрити частину завданих театру збитків. Остаточна сума збитку поки що не названа. Її визначить інший суд.

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