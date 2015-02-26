У столиці США дозволили зберігати й вживати марихуану - BBC

Округ Колумбія, в межах якого розташована столиця США Вашингтон, узаконив зберігання марихуани в невеликій кількості, повідомляє BBC Україна.

З опівночі за місцевим часом (7:00 за Києвом) людям, які вживають препарат в приватному порядку вже не загрожуватиме кримінальне переслідування.

Ця зміна спровокувала загострення стосунків між мером міста та конгресом.

Місто Вашингтон приєдналося до Аляски, Колорадо і штату Вашингтон, де дозволено використовувати марихуану в рекреаційних цілях.

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Жителі та гості міста у віці понад 21 рік можуть мати 2 унції (56 грам) канабісу, а також можуть вирощувати кілька рослин в домашніх умовах.

Купівля і продаж препарату лишається незаконним, так само як і куріння його в громадських місцях.

У листопаді 2014 року у Вашингтоні відбувся референдум, на якому більшість громадян висловилася за зняття заборони на вживання канабісу.

Але це голосування відродило тертя у стосунках між місцевою владою і Конгресом, адже округ Колумбія повинен діставати схвалення конгресу з більшості законодавчих питань.