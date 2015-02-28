Ходорковський: Загибель Бориса - горе для мене і моєї сім'ї
01:26, 28 лютого 2015Світ
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Екс-глава "ЮКОСа" Михайло Ходорковський висловив співчуття рідним і близьким у зв'язку з загибеллю відомого політика Бориса Нємцова.
REUTERS
Про це в Twitter повідомив російський підприємець Михайло Ходорковський.
"Загибель Бориса Нємцова - горе для мене і моєї сім'ї. Ми всі його любили. Відчайдушного, але дуже гарного хлопця", - додав він.
Нагадаємо, що у Москві було введено план "Перехват": На місці вбивства Нємцова працюють силовики.
Опозиційний політик Борис Нємцов застрелений увечері в п'ятницю, 27 лютого, в центрі Москви. До нього під'їхав білий автомобіль, з якого було зроблено кілька пострілів. Потім машина зникла. Від отриманих поранень політик помер.
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