Ходорковський: Загибель Бориса - горе для мене і моєї сім'ї

Про це в Twitter повідомив російський підприємець Михайло Ходорковський.

"Загибель Бориса Нємцова - горе для мене і моєї сім'ї. Ми всі його любили. Відчайдушного, але дуже гарного хлопця", - додав він.

Нагадаємо, що у Москві було введено план "Перехват": На місці вбивства Нємцова працюють силовики.

Опозиційний політик Борис Нємцов застрелений увечері в п'ятницю, 27 лютого, в центрі Москви. До нього під'їхав білий автомобіль, з якого було зроблено кілька пострілів. Потім машина зникла. Від отриманих поранень політик помер.