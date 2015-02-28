МВС РФ: на місці вбивства політика Нємцова знайдено шість гільз

Про це повідомила офіційний представник МВС Олена Алексєєва журналістам, передає РИА Новости.

"На місці події знайдено шість гільз", - сказала вона, додавши, що чотири з них потрапили в політика.

Читайте такожМВС РФ: є свідки вбивства Нємцова в Москві

Опозиційний політик Борис Нємцов застрелений увечері в п'ятницю, 27 лютого, в центрі Москви. До нього під'їхав білий автомобіль, з якого було зроблено кілька пострілів. Потім машина зникла. Від отриманих поранень політик помер.