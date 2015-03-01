В Естонії стартували парламентські вибори

Як повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі, за соціологічними опитуваннями, партійне представництво в парламенті не зміниться - шанси подолати 5-процентний бар'єр мають ті ж чотири партії, що й на минулих виборах.

Шанси на перемогу має Центристська партія Естонії, яку підтримує російськомовне населення країни, проте їй у будь-якому випадку не вдасться набрати більшість мандатів, необхідну для формування уряду.

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Населення Естонії приблизно на чверть складається з російськомовних, проте велика частина з них не має естонського громадянства й тому не може брати участь у парламентських виборах.

Очікується, що формувати уряд буде переможець минулих виборів - Партія реформ Естонії, яка ввійде до коаліції або із соціал-демократами, або із партією "Союз Вітчизни і Res Publica".