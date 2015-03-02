Берлусконі зламав ногу виходячи з машини
03:07, 02 березня 2015Світ
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Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі зламав праву ногу.
REUTERS
Про це повідомив лікар політика Альберто Дзангрилло, пише Лента.ру з посиланням на il Giornale.
Інцидент, за словами Дзангрилло, стався кілька днів тому в результаті того, що 78-річний Берлусконі підвернув ногу при виході з машини. Колишній прем'єр, як зазначив лікар, зможе ходити з милицею, однак йому слід проявляти обережність.
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Через травму Берлусконі, за інформацією агентства askanews, був змушений скасувати низку заходів, запланованих на найближчі дні.
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