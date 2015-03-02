Свідка вбивства Нємцова фактично тримають під домашнім арештом - адвокат

10:35, 02 березня 2015
Світ
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Слідчі дії відбуваються практично цілодобово.

Ситуация с Дурицкой может измениться ближе к вечеру / Фото ТСН

Громадянка України Ганна Дурицька, яка була з російським опозиціонером Борисом Нємцовим на момент його вбивства, «фактично перебуває під домашнім арештом».

Про це УНІАН повідомив адвокат сім`ї Нємцових Вадим Прохоров. 

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«Коли її відпустять? Дуже хороше питання, фактично Ганна перебуває під домашнім арештом, її не відпускають. Хоч не скажу, що її якось пресують, але слідчі дії проходять практично цілодобово», - сказав Прохоров.

За його словами, Дурицька перебуває на одній з квартир соратника Нємцова. 

При цьому адвокат припустив, що ситуація щодо Дурицької може зміниться після завершення ряду експертиз ближче до вечора.

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