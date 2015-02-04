Король Йорданії обіцяє бойовикам ІД нещадну війну
20:54, 04 лютого 2015Світ
680 0
Йорданія буде вести нещадну війну проти "Ісламської держави" (ІД), бойовики якого вбили йорданського льотчика, який брав участь у бомбардуваннях позицій джихадистів.
REUTERS
Про це заявив король Йорданії Абдалла II, передає Бі-бі-сі. Раніше на нараді з військовим командуванням та керівництвом служб безпеки король сказав, що війна буде вестися на територіях, зайнятих "Ісламською державою".
Читайте такожЙорданія обіцяє помсту за вбитого ісламістами пілота
Кров лейтенанта Моаза аль-Касасбі була пролита не даремно, заявив монарх.
Сьогодні вранці йорданська влада стратила двох в'язнів-джихадистів в якості помсти за спаленого льотчика.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter