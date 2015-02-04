Король Йорданії обіцяє бойовикам ІД нещадну війну

Про це заявив король Йорданії Абдалла II, передає Бі-бі-сі. Раніше на нараді з військовим командуванням та керівництвом служб безпеки король сказав, що війна буде вестися на територіях, зайнятих "Ісламською державою".

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Кров лейтенанта Моаза аль-Касасбі була пролита не даремно, заявив монарх.

Сьогодні вранці йорданська влада стратила двох в'язнів-джихадистів в якості помсти за спаленого льотчика.