Бойовики ІД стратили 13 підлітків за перегляд футбольного матчу

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на Breaking911. Ідеологи організації вважають, що перегляд спортивної гри є злочином, який повинен каратися смертю. Екстремісти звинуватили 13 дітей в порушенні релігійних законів, після чого підлітків розстріляли з кулемета.

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Кубок Азії з футболу - 2015 проходить в Австралії. Турнір стартував 9 січня і закінчиться 31 січня.

Терористичне угрупування «Ісламська держава» активізувалася на початку літа 2014 року і захопила значну частину Сирії і Іраку. 29 червня на підконтрольних територіях було проголошено створення халіфату. Лідер ІД Абу Бакр аль-Багдаді оголосив себе халіфом під ім'ям Ібрагім, а столицею «Ісламської держави» назвав Мосул.