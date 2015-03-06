У Стамбулі вбито відомого таджицького опозиціонера

У Стамбулі вбито лідера таджицького опозиційного руху «Група 24» Умаралі Кувватова, передає Новая газета з посиланням на видання Sabah.

Людина, чиє ім'я не називається, вистрілила йому в голову під час прогулянки районом Фатіх.

Свідки інциденту розповідають, що вбивця підійшов до політика, щось сказав йому і зробив постріл. Кувватов загинув на очах у сім'ї.

На даний час підозрюваного у скоєнні злочину затримано.

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Умаралі Кувватов - відомий в Таджикистані опозиційний політик, очолювана ним «Група 24» вважається в республіці екстремістською.

10 грудня минулого року Кувватов та його соратники намагалися організувати в Душанбе мітинг з вимогою відставки президента Емомалі Рахмона. Однак через безпрецедентні заходи з припинення акції протесту, мітинг не відбувся.

Вбивство Умаралі Кувватова послідувало за ще одним гучним політичним вбивством - у ніч на 28 лютого в Росії був застрелений опозиційний політик Борис Нємцов. Невідомий чотири рази вистрілив йому в спину.