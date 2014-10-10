У Єревані відбувся масовий мітинг опозиції з вимогою відставки влади країни



Як передає ТСН, за різними оцінками, в акції взяли участь від 18 до 25 тисяч осіб. Мітингувальники лаяли владу за міграцію, безробіття, призначення кримінальних елементів на високі державні посади, корупцію, зростання цін на електроенергію, а також за небажання реформувати Виборчий кодекс.

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Опозиціонери вважають, що саме з єреванського мітингу у Вірменії почнеться процес позбавлення від ”злочинної влади і встановлення справжньої демократії”. Присутні скандували: ”Вільна незалежна Вірменія”, ”Сержик, йди!”, ”Боротьба, боротьба до кінця!”. Один з лідерів мітингувальників Армен Мартиросян заявив, що в питанні зміни влади опозиція не відмовиться від боротьби і доведе її до переможного кінця.

Конкретними планами лідери опозиції пообіцяли поділитися в найближчі 2-3 дні.