ЦРУ оголошує масштабну реорганізацію
04:28, 07 березня 2015Світ
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Центральне розвідувальне управління США оголосило про початок однієї з найбільших реорганізацій у своїй історії.
REUTERS
Мета реформ полягає в тому, щоб зосередити увагу управління на операціях у кіберпросторі та впровадженні цифрових технологій у систему збору інформації, заявив директор ЦРУ Джон Бреннан, передає ВВС Україна.
У презентації для журналістів Бреннан сказав, що в системі ЦРУ будуть створені нові підрозділи - "центри з управління місіями".
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Вони будуть долати конкретні виклики або зосереджувати увагу на певних географічних зонах, наприклад, на проблемі розповсюдження зброї в Африці.
Всього таких центрів буде 10.
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