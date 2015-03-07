ЦРУ оголошує масштабну реорганізацію

Мета реформ полягає в тому, щоб зосередити увагу управління на операціях у кіберпросторі та впровадженні цифрових технологій у систему збору інформації, заявив директор ЦРУ Джон Бреннан, передає ВВС Україна.

У презентації для журналістів Бреннан сказав, що в системі ЦРУ будуть створені нові підрозділи - "центри з управління місіями".

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Вони будуть долати конкретні виклики або зосереджувати увагу на певних географічних зонах, наприклад, на проблемі розповсюдження зброї в Африці.

Всього таких центрів буде 10.