IATA: авіакатастроф стало менше, але жертв більше

Про це йдеться в щорічній доповіді з питань безпеки польотів Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA), передає Бі-бі-сі.

Читайте такожЗниклий малайзійський «Боїнг» хтось навмисно повів із курсу в бік АнтарктидиВ 2014 році в результаті авіакатастроф загинула 641 людина. У цю цифру не були включені 298 пасажирів і членів екіпажу рейсу MH17, оскільки літак "Малайзійських авіаліній" був збитий на сході України.

Загибель рейсу MH17 і зникнення рейсу MH370, на борту якого перебували 238 осіб, стали найтрагічнішими авіакатастрофами 2014 року, говориться в доповіді.

В 2013 році в авіакатастрофах загинули 2010 осіб. В середньому за п'ять років жертвами авіакатастроф щороку ставали 517 чоловік.

Кількість фатальних катастроф літаків в минулому році впало до 12 в порівнянні з 16 випадками роком раніше і 19 інцидентами в середньому за п'ять років.