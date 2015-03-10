Естонія в найближчі роки витратить на оборону понад 2% ВВП - ЗМІ

Про це заявив у вівторок міністр оборони країни Свен Міксер, повідомляє РИА Новости з посиланням на портал Delfi.

Парламент Естонії в минулому році прийняв держбюджет на 2015 рік, збільшивши військові витрати на 28 мільйонів євро або на 7,2% порівняно з попереднім роком. Згідно з прийнятим держбюджетом, витрати на оборону мають становити 412 млн євро, або 2,05% від ВВП.

У лютому нинішнього року уряд країни затвердив програму інвестицій для створення відповідних умов перебування в країні військ союзників по НАТО і подальшого збільшення їхньої чисельності в обсязі 40 мільйонів євро. З цієї суми 5,6 мільйона євро буде виділено в 2015 році, що збільшить оборонні витрати до 2,07% від ВВП.

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”Очевидно, що в найближчі роки ми будемо витрачати на держоборону понад 2% від ВВП. В ситуації, що змінилася з європейською безпекою, Естонія потребує присутності союзників, і витрати на їхнє перебування не повинні робитися на шкоду розвитку самостійної обороноздатності”, - сказав Міксер.

Рівень військових витрат Естонії є одним з найвищих серед країн НАТО. Згідно опублікованому в лютому звітом лондонського аналітичного центру European Leadership Network (ELN), переважна більшість членів НАТО не виконують обіцянок щодо збільшення видатків на оборону до 2% від ВВП, деякі з них скорочують витрати.