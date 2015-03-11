Українці у війні з Росією гинуть за Євросоюз – прем'єр Польщі

Громадяни України у війні з Росією гинуть за Європейський Союз та європейське майбутнє своєї країни.

Як передає кореспондент УНІАН з Польщі, про це глава польського уряду Ева Копач заявила в інтерв'ю TVP Info.

"Ми повинні вийти на виважену позицію, аби у першу чергу подбати про безпеку своєї держави та своїх громадян, а водночас боротися за те, за що зараз бореться Україна, вперше реально проливаючи кров за Європейський Союз чи за європейську інтеграцію", - сказала вона.

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Копач нагадала, що ще під час масових акцій протесту у Києві взимку 2013-2014 р. українців гинули за європейське майбутнє країни і заявила, що треба з повагою поставитися до їхнього вибору.

"До цього рішення, їхнього суверенного рішення треба поставитися з повагою", - сказала Копач, відзначивши, що необхідно засуджувати тих, хто цього не робить.

Вона також назвала ситуацію в Україні найглибшою кризою у Європі з часів завершення «холодної війни».