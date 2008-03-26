Аварія потяга в США: постраждали 150 людей

В результаті зіткнення товарного вагону з пасажирським електропоїздом в американському штаті Массачусетс постраждали близько 150 осіб, близько 80 з них госпіталізовані, сьогодні повідомили офіційні представники місцевих властей.

Як повідомляє ІТАР-ТАРС, інцидент стався в годину пік на залізничній станції в місті Кантон. За наявною інформацією, вагон, завантажений деревиною, відкотився з допоміжного шляху на основний і врізався у пасажирський потяг, в якому знаходилося близько 300 осіб, які прямували з Бостона в Стоутон.

Завдяки діям машиніста електропоїзда, якого електроніка попередила про предмет, що рухався колією в його бік і який вчасно зупинив склад, вдалося уникнути більшої кількості жертв.

Після інциденту рух потягів на ділянці був тимчасово припинений, і був відновлений, щойно всім постраждалим була надана необхідна допомога, а співробітники залізниці закінчили роботу з відокремлення товарного вагону від локомотива пасажирського складу.

Газета.ру