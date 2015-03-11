ЗМІ: Путін не з'являвся на публіці з 6 березня

Після цього у Путіна була тільки одна публічна зустріч, на якій його могли бачити не тільки чиновники: згідно з повідомленням на сайті Кремля, датованому 8 березня, з нагоди свята президент зустрівся з жінками, чиї діти добилися видатних успіхів у різних сферах, і привітав їх зі святом, повідомляє РБК.

Але насправді цей захід було записано заздалегідь особистим оператором очільника республіки ще 5 березня, повідомив виданню один з учасників зустрічі.

6 березня і в усі наступні дні Путін проводив тільки непублічні зустрічі, в яких брали участь чиновники, а пресу не запрошували. Згідно з сайтом Кремля, в цей день президент РФ спочатку провів засідання Ради безпеки, потім поспілкувався з міністрами фінансів і оборони Антоном Сілуановим і Сергієм Шойгу, а ввечері провів двосторонню зустріч з головою Зовнішекономбанку Володимиром Дмитрієвим.

Читайте такожЗМІ: Путін скасував візит до Назарбаєва через хворобу10 березня, стверджується на сайті Кремля, Путін зустрічався з губернатором Ямало-Ненецького автономного округу Дмитром Кобилкіним. Зустріч також була закритою для преси. Два співрозмовники видання, близькі до Кремля, кажуть, що в цей день Кобилкін не приїжджав у Кремль. Але в прес-службі Кобилкіна цю інформацію спростовують.

11 березня прес-служба Путіна опублікувала інформацію про його зустріч з губернатором Карелії Олександром Худілайненом. Але ділова інтернет-газета «Вісті Карелії» ще 5 березня повідомила, що "Володимир Путін зустрівся з Олександром Худілайненом".

"Однак кремлівська прес-служба чомусь досі зберігає мовчання і, за чутками, планує повідомити про цю зустріч лише на наступному тижні. Що, як повідомило нам джерело в карельському уряді, нею часом практикується", - говорилося в повідомленні.

Дійсно, звіт про зустріч Путіна з Худілайненом з'явився на сайті Кремля після того, як агентство Reuters з посиланням на джерело в уряді Казахстану повідомило, що зустріч в Астані президентів Росії, Білорусії і Казахстану, яка планувалася на 12-13 березня, не відбудеться. «Візит скасовано, схоже, що Путін захворів», - навело агентство слова свого джерела.

Пізніше прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков спростував дані про хворобу президента РФ.