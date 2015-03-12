Пєсков запевняє, що у Путіна насичений графік зустрічей

Про це у телеінтерв'ю заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє радіостанція «Эхо Москвы».

За його словами, не виключено, що низка зустрічей відбудеться у найближчі вихідні.

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Раніше низка блогерів та ЗМІ висловили припущення, що Путін помер. Так, у соцмережах активно обговорюють зникнення президента Росії, який вже від 5 березня не з'являвся на публіці і з незрозумілої причини скасував офіційний візит у Казахстан.

Як повідомляв УНІАН, президент РФ уже більше тижня не з'являється на публічних заходах.

Останнього разу Путін з'являвся перед журналістами 5 березня, коли зустрічався із прем'єр-міністром Італії Маттео Ренці.

Крім того, скасовано зустріч в Астані 12-13 березня, де президенти Казахстану, Білорусі та РФ планували обговорити ситуацію в Україні.

ЗМІ поширюють чутки про його хворобу, а у соцмережах роблять фотожаби і вправляються в дотепності.

Масла у вогонь підлили повідомлення від імені Дмитра Медведєва, обліковий запис якого у Twitter зламали і запостили повідомлення про смерть Путіна.