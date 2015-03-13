У ЄС заявили, що їх двері залишаються відкритими для Ісландії

Двері Європейського союзу залишаються відкритими для Ісландії, яка вирішила призупинити переговори про вступ у ЄС.

Про це заявила речниця високого представника ЄС із зовнішньої та безпекової політики Майя Коч'янчич у Брюсселі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Як ми говорили вже, це виключне право Ісландії приймати вільний і суверенне рішення, як продовжувати відносини з ЄС. Ми поважаємо таке рішення", - сказала Коч'янчич.

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За її словами, Ісландія залишається важливим партнером для Євросоюзу.

"Уряд Ісландії формально не відкликав свою заявку. Вони призупинили переговори на два роки. Якщо вони вирішать формально відкликати заявку, потрібно звернутися в Раду ЄС, який прийме необхідне рішення", - зазначила вона.

Як повідомлялося, Ісландія заявила про те, що відкликає заявку на членство в ЄС, дотримуючись таким чином обіцянок уряду євроскептиків, зроблених два роки тому.