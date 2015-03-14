Греція відмовляється від фінансової допомоги Росії

03:22, 14 березня 2015
Світ
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Греція в процесі подолання боргової кризи не має наміру скористатися пропозицією Росії про допомогу.

REUTERS

Про це в п'ятницю, 13 березня, заявив грецький міністр фінансів Янніс Варуфакис, повідомляє Deutsche Welle.

Вирішення цієї проблеми необхідно знайти в рамках Європейського Союзу.

В даний час Афіни не прагнуть отримати підтримку від країн, що не входять в єврозону, в тому числі, від Росії, сказав глава фінансового відомства.

У той же час, він висловився за необхідність якнайшвидшого досягнення домовленостей з урядом у Москві про шляхи врегулювання української кризи.

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У січні західні ЗМІ писали, що жорстка позиція нового уряду Греції проти введення нових санкцій Євросоюзу проти Росії означає, скоріше за все, що прем'єр-міністр Алексіс Ципрас намагається скористатися тим же рецептом, що й Угорщина, щоб отримати фінансову підтримку і прощення боргів від Брюсселя.

У свою чергу, Москва теж намагається скористатися важким економічним становищем Афін. Міністр фінансів Антон Силуанов заявив, що Росія може надати Греції фінансову допомогу.

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