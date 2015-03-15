Бойовик Гіркін вважає, що на Путіна чекає або тюрма, або розстріл

Путіна може очікувати доля імператора Миколи II, розстріляного на Уралі у 1918 році, передає його виступ у Єкатеринбурзі Znak.com.

Ще один варіант майбутнього Володимира Путіна озвучений проросійським бойовиком - кінець сербського лідера Слободана Мілошевича, який помер у 2006 році у в'язниці в Гаазі.

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