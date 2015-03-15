Бойовик Гіркін вважає, що на Путіна чекає або тюрма, або розстріл

04:10, 15 березня 2015
Світ
12491 0

Бойовик із так званої "ДНР" Гіркін, відомий під псевдонімом Стрєлков заявив у Єкатеринбурзі, що на президента РФ Володимира Путіна чекає або розстріл, або тюремне ув'язнення.

Нейромир-ТВ

Путіна може очікувати доля імператора Миколи II, розстріляного на Уралі у 1918 році, передає його виступ у Єкатеринбурзі Znak.com.

Ще один варіант майбутнього Володимира Путіна озвучений проросійським бойовиком - кінець сербського лідера Слободана Мілошевича, який помер у 2006 році у в'язниці в Гаазі.

Читайте такожСтрєлков звинуватив помічника Путіна Суркова в затяжній війні на Донбасі - ЗМІ

Читайте також Lb.ua

Раніше УНІАН повідомляв, що в СБУ прокоментували інформацію про плани Гіркіна приїхати в Одесу.

e1.ru

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter