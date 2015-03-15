Бойовик Гіркін вважає, що на Путіна чекає або тюрма, або розстріл
04:10, 15 березня 2015Світ
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Бойовик із так званої "ДНР" Гіркін, відомий під псевдонімом Стрєлков заявив у Єкатеринбурзі, що на президента РФ Володимира Путіна чекає або розстріл, або тюремне ув'язнення.
Гіркін розповів про своє бачення майбутнього Путіна / Нейросвіт-ТВ
Путіна може очікувати доля імператора Миколи II, розстріляного на Уралі у 1918 році, передає його виступ у Єкатеринбурзі Znak.com.
Ще один варіант майбутнього Володимира Путіна озвучений проросійським бойовиком - кінець сербського лідера Слободана Мілошевича, який помер у 2006 році у в'язниці в Гаазі.
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Раніше УНІАН повідомляв, що в СБУ прокоментували інформацію про плани Гіркіна приїхати в Одесу.
Гіркін у Єкатеринбурзі / e1.ru
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