В СБУ прокоментували інформацію про плани Гіркіна приїхати в Одесу

Про це Українській правді заявив радник голови СБУ Маркіян Лубківський, коментуючи інформацію про те, що нібито Ігор Гіркін/Стрєлков має намір приїхати в Одесу для організації диверсійної діяльності.

"Ми моніторимо і відстежуємо всі процеси і події пересування в зоні проведення АТО, суміжних областей", - сказав він

"Наприклад, про це свідчать останні затримання і роботи служби в Харківській області. Одеська область також знаходиться в найретельнішому полі нашої уваги", - сказав Лубківський.

Читайте такожСБУ затримала агента спецслужб РФ, який перетнув кордон у "гумконвої"Як відомо, раніше заступник командира штабу АТО сектору "С" Валентин Федичев заявив, що за його інформацією Гіркін за рішенням московських кураторів має прибути в Одесу для організації диверсійної діяльності.

"До Одеси, за нашими даними, зібрався приїхати Гіркін", - сказав Федичев і додав, що той є професійним терористом і організатором терактів.