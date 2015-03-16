Президент Вануату про ураган "Пем": Тихоокеанську країну зруйновано, ми маємо почати життя заново (фоторепортаж)

Тропічний циклон «Пем», який 14 березня пронісся острівною державою Вануату, забрав життя вісьмох людей і залишив без притулку майже половину населення країни.

Як повідомляє Радіо Свобода, президент Вануату Болдуін Лонсдале заявив, що тихоокеанську країну зруйновано, але його нація повинна «почати життя заново».

За словами президента, 90% будівель в столиці країни Порт-Вілі зруйновані.

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Через тропічні зливи і високі хвилі розгромлені будинки, розтрощені човни та розмиті дороги і мости. В країні оголосили надзвичайний стан, і влада вже звернулася до міжнародної спільноти по допомогу.

«Циклон рухається на південний схід і поступово посилюється, ймовірно, він може різко посилитись біля острова Чатем у вівторок», – йдеться в заяві метеорологічної служби країни.

Циклон «Пем» також зачепив сусідні з Вануату острівні країни Тувалу, Кірібаті та Соломонові острови.

Довідка. Вануату – одна з найбідніших країн серед острівних держав Тихого океану, розташована на північний схід від Австралії. Понад 260 тисяч її громадян мешкають на восьми найбільших островах з 80-ти, що є у складі держави.