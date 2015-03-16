Франція випробовує другий Містраль, що призначався Росії

Про це свідчать дані системи позиціонування кораблів у просторі MarineTraffic, передає "ЄвроПравда". "Севастополь" вийшов з французького порту Сен-Назер і знаходиться на відстані близько 25 км від берега в Біскайській затоці.

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На борту знаходяться французькі моряки, які випробовують ходову і навігаційну системи корабля.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр країни Мануель Вальс заявив, що Франція бере на себе відповідальність за непоставку Містралів.

Президент Франції Франсуа Олланд заявив, що умови для передачі Росії вертольотоносців Містраль не виконані, незважаючи на підписання нових мінських домовленостей.