Обама вважає, що санкції проти Росії необхідно зберегти

Про це він сказав на зустрічі з прем'єром Ірландії Ендою Кенні, повідомляє Українська правда із посиланням на Bloomberg.

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За словами президента, на зустрічі з ірландським прем'єром обговорювалася "важливість твердої і рішучої позиції щодо України і російської агресії там, а також необхідність підтримки сильних санкцій та забезпечення повної реалізації мінських угод, поваги до територіальної цілісності та суверенітету України".

Нагадаємо, 10 березня Барак Обама заявив, що США і Європа повинні демонструвати єдність у підході до санкцій проти Росії.