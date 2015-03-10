Обама: Захід повинен підтримувати суверенітет України, незважаючи на загрозу агресії

Про це заявив у понеділок президент Сполучених Штатів Барак Обама у Білому домі перед переговорами з головою Євроради Дональдом Туском, пише РИА Новости

."Головною темою переговорів буде Україна. Ми повинні підтримувати міцну єдність щодо санкцій проти РФ", - сказав Обама.

Президент США вважає, що Захід повинен підтримувати український суверенітет", навіть якщо зіткнеться з "загрозою агресії".

Також Обама звернув увагу на "серйозні виклики, з якими стикається економіка України".

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"Ми повинні забезпечити, щоб на 90% території України, які контролює уряд у Києві, спостерігався економічний розвиток", - сказав він.

Зі свого боку, Туск заявив про необхідність єдності між США і ЄС.

"Ми можемо ясно бачити... що нас намагаються розділити", - сказав він. За його словами, "зараз найкращий час для відродження віри в наше співтовариство".

Перед візитом до США Туск заявляв, що в даний момент "неможливо" домогтися єдності серед країн-членів ЄС щодо нових санкцій проти Росії.