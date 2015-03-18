Росія розгорнула військові навчання від Балтики до Сахаліну

"У морі кораблі Балтійського флоту, об'єдналися в кілька тактичних груп, знаходяться в готовності виконати завдання за призначенням - протичовнової і протиповітряної оборони, протимінне забезпечення, а також провести контрольні ракетно-артилерійські стрільби по різних типах мішеней, що імітують морські і повітряні цілі", - повідомляє прес-служба Західного військового округу з Балтійського флоту, передає Бі-бі-сі.

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Навчання проходять і на Тихоокеанському узбережжі Росії. Мотострільці на Сахаліні підняті по тривозі, за підтримки армійської авіації вони відпрацюють протидесантну оборону узбережжя, повідомило управління прес-служби і інформації міноборони.

У понеділок позапланова перевірка боєготовності почалася на Північному флоті.

В Євросоюзі активізацію російської армії і флоту сприймають як спробу продемонструвати силу. Прем'єр-міністр Польщі Єва Копач назвала російські військові маневри спробою вплинути на рішення Європейської ради про продовження або посилення санкцій проти Росії.