Коморовський: РФ у відносинах із Заходом перейшла до протистояння

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це заявив президент Польщі Броніслав Коморовський після засідання Бюро національної безпеки, присвяченого обговоренню нової військової доктрини РФ, прийнятої в кінці минулого року.

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"Від м'якої здатності до співпраці між Росією і Заходом, у тому числі з НАТО, на моє, переконання, настала зміна в напрямку однозначної конфронтації із західним світом", - сказав Броніслав Коморовський.

Президент Польщі сказав, що така ситуація не може не непокоїти та закликав зробити висновки. "Вважаємо абсолютно необхідним, аби в цій ситуації своєрідною відповіддю західного світу була б зміна стратегічної концепції НАТО", - сказав Броніслав Коморовський.

Він також сказав, що зміна російської політики не стосується одного року, а "щонайменше" більше десяти років, та закликав бути готовим до цього.