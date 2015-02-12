Коморовський заявив, що не вважає перспективу миру в Україні близькою

Як передає кореспондент УНІАН з Польщі, про це він заявив сьогодні у Варшаві.

"Ключ до вирішення проблеми, на моє переконання, як і раніше, лежить передусім у Москві. Мова про те, аби не створювати враження, що ключ має президент України або Україна. Ключ до вирішення конфлікту в політичному та мілітарному сенсі є у Москві", - сказав польський президент.

Коморовський зазначив, що польська влада очікує на "однозначну оцінку" досягнутих у Мінську домовленостей від української влади, та запевнив, що Польща надалі підтримуватиме в цій ситуації українців.

"Польща незмінно була, є та буде на стороні України. Країни, на яку напали. Ми не можемо бути на стороні тих, хто хоче тиснути на Україну, бо тиснути треба на агресора",- підкреслив Коморовський.

Він також відзначив, що досягнуті ще у вересні минулого року домовленості про мирне врегулювання конфлікту не були виконані через дії проросійських бойовиків.

"Одне є точним та це варто нагадати, що попередня досягнута у Мінську домовленість не була виконана, зокрема, через дії проросійських сепаратистів на Донбасі. Це важлива обставина, на яку вказує Польща. Можливо, це головна проблема на шляху втілення в життя нинішніх домовленостей у Мінську", - зауважив президент Польщі.

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Коморовський також висловив думку, що "перспектива миру, мабуть, не є близькою", відзначивши, що поляки будуть "тримати кулаки" за те, аби вдалося добитися припинення бойових дій на сході України.

Як повідомлялося, сьогодні, 12 лютого, у Мінську за підсумками переговорів лідерів "нормандської четвірки» затверджено комплекс заходів, спрямованих на імплементацію вересневих Мінських домовленостей. Крім того, прийнято декларацію лідерів України, Франції Німеччини та РФ на підтримку цих заходів.

Нові домовленості, досягнуті "нормандської четвіркою", передбачають припинення вогню з 15 лютого, а також відведення всіх важких озброєнь.

Також передбачено "звільнення та обмін всіх заручників і незаконно утримуваних осіб на основі принципу "всіх на всіх". Цей процес має бути завершений не пізніше як на п'ятий день після відведення важкої зброї.

Домовленості передбачають і "виведення усіх іноземних збройних формувань, військової техніки, а також найманців з території України під наглядом ОБСЄ, роззброєння всіх незаконних груп".