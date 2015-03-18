Завтра Рада Безпеки ООН обговорить ситуацію в окупованому РФ Криму - Сергеєв

19:40, 18 березня 2015
Світ
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На засідання запрошений Мустафа Джемілєв.

REUTERS

Завтра Рада безпеки ООН обговорить ситуацію в окупованому Росією Криму.

Про це повідомив голова Представництва України при ООН Юрій Сергеєв у Twitter.

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«Завтра дружня Литва організовує арріа-засідання Ради безпеки щодо ситуації в окупованому РФ Криму. Запрошений Мустафа Джемілєв», - написав Сергеєв.

На сайті ООН повідомляється, що «засідання за формулою Аррії» є неофіційними зустрічами і скликаються за ініціативою членів Радбезу. Рішення про участь у таких засіданнях приймається окремими членами.

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