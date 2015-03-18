Крим є частиною України, поки вона не ухвалить іншого рішення - польський генерал

17:09, 18 березня 2015
Політика
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Окупований Росією в березні минулого року український півострів Крим залишатиметься територією України доти, доки українська влада не ухвалить якогось іншого рішення щодо статусу цієї території.

Козєй: Крим український, поки українська влада не вирішить інакше / radiopolsha.pl

Як передає кореспондент УНІАН з Польщі, про це сказав глава польського Бюро національної безпеки (BBN) генерал Станіслав Козєй сьогодні у Варшаві.

Він назвав позицію української влади ключовою в цій справі.

"Найважливішою справою є те, що відбуватиметься далі у практичному сенсі. Це питання, на мою думку, в першу чергу до України. Як Україна буде говорити до світу про Крим, чи Україна буде весь час послідовно повторювати, що він є її частиною, що добивається його повернення, що таку політику проводить та буде різними способами намагатись його повернути, чи на якомусь етапі матиме місце певне порозуміння між Україною та Росією щодо подальшого статусу Криму", - сказав Козєй.

Читайте такожМЗС готує відправку до Гааги матеріалів з одкровеннями Путіна і Шойгу про Крим - ЯценюкГенерал відзначив, що західні держави не повинні тиснути на українську владу в цій справі, і українці повинні самостійно ухвалити рішення про майбутнє півострова.

"Поки Україна не ухвалить іншого рішення, Крим є частиною України у формальному, юридичному та будь-якому іншому сенсі", - підкреслив Козєй.

Він також відзначив, що практично жодна країна світу не визнала законною окупацію Росією Криму, та додав, що тиск на Росію Захід зберігатиме.

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