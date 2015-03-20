США: Росія має відкрити доступ в Крим для місії ОБСЄ

Про це йдеться у заяві представника США в ОБСЄ Деніеля Баєра, пише "Європейська правда".

"Протягом минулого року ми стали свідками жахливої неповаги до прав людини в Криму. Російська окупаційна влада намагалася змусити прийняти російське громадянство громадян України, які проживають в Криму. Російська окупаційна влада застосувала репресивні російські закони, що обмежують свободу мирних зібрань, асоціацій, релігії кримчан, які виступають проти окупації", - йдеться у заяві.

Зазначається, що у деяких випадках росіяни навіть використовували ці закони заднім числом, щоб покарати дії, здійснені до так званого "референдуму".

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"Вони особливо стосувалися членів кримськотатарської громади, щоб ув’язнити або зробити вигнанцями лідерів кримських татар", - йдеться в заяві.

Баєр зазначив, що російська окупаційна влада ховається за зовнішнім лоском "правового процесу", щоб викрадати кримчан, які є громадянами України, таких як Олег Сенцов, і судити їх в російських судах.

"Російська окупаційна владазатримала, допитала, і викрала місцевих жителів і внесла незалежні засоби масової інформації півострова до НУО. Ці звірства є неприйнятними, і ми закликаємо Росію припинити подальші зловживання", - сказав він.