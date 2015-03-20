В Уругваї розбився пасажирський літак
08:09, 20 березня 2015Світ
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Аргентинський літак з вісьмома пасажирами і двома членами екіпажу розбився в Уругваї.
Більшість пасажирів літака були аргентинцями / alexcheban.livejournal.com
Місцеві ЗМІ повідомляють про як мінімум трьох загиблих. Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.
Літак Beechcraft C 90 розбився незабаром після зльоту з поки невідомих причин. Місце його падіння знаходиться в 15 км від уругвайського курортного міста Пунта-дель-Есте.
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Більшість пасажирів літака були аргентинцями. Також на борту знаходився громадянин Португалії.
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